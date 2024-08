Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 32) : comme une impression de déjà-vu dans le Top 5

La semaine reprend avec un peu de retard pour le S.E.L.L., qui dévoile aujourd'hui seulement le classement des jeux vidéo les plus vendus ces derniers temps en France. Un Top 5 qui est en fait exactement le même que la semaine dernière, les jeux Nintendo Switch sont toujours indétrônables.

Luigi's Mansion 2 HD est en tête du podium, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Wonder en deuxième et troisième positions. Princess Peach: Showtime! est en quatrième place, tandis qu'Animal Crossing: New Horizons se retrouve en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 5 au 9 août 2024 :