Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 33) : 60 % Mario, 100 % Nintendo

Le S.E.L.L. a un peu tardé, mais voilà enfin le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Bon, il n'y a pas de gros bouleversements par rapport aux précédentes semaines, ce sont encore et toujours les mêmes titres qui occupent le classement, avec un podium inchangé.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est toujours en tête des ventes, suivi par Mario Kart 8 Deluxe et Pikmin 4. Le reste du Top 5 est composé de New Super Mario Bros. U Deluxe et Mario Party Superstars, pour un classement avec uniquement des jeux Nintendo Switch, dont trois titres Mario.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 14 au 19 août 2023 :