Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 35) : la tête dans les étoiles

Depuis des semaines, les jeux Nintendo Switch dominent le classement, mais cette fois, il y a du changement ! Le S.E.L.L. dévoile comme chaque lundi le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers, c'est le dernier titre d'Ubisoft qui s'impose sur le podium, ne laissant aucune marche pour les autres.

Star Wars Outlaws est en tête des ventes dans son édition standard PlayStation 5, secondé par la Gold Edition (toujours sur PS5), tandis que la version standard Xbox Series X occupe la troisième marche du podium. En quatrième position, nous retrouvons Visions of Mana, tandis que Mario Kart 8 Deluxe ne veut toujours pas quitter le Top 5 et se retrouve en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 26 au 30 août 2024 :