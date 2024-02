Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 4) : c'est l'heure de la bagarre

Le S.E.L.L. est de retour ce lundi, comme à son habitude, pour dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un Top 5 marqué cette semaine par la sortie d'un jeu de combat arcade très attendu par les fans de la franchise et qui occupe les deux premières places du classement.

Tekken 8 se hisse en tête des ventes, deux fois, dans ses versions standard et Launch Edition. Il est suivi de Super Mario Bros. Wonder sur la dernière marche du podium, tandis que The Last of Us Part II Remastered et Like a Dragon: Infinite Wealth se retrouvent en quatrième et dernière position du Top 5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 22 au 27 janvier 2024 :