Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 41) : la puissance de Goku !

La semaine démarre seulement aujourd'hui pour le S.E.L.L., qui partage enfin le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, en versions physiques. Si le jeu de football d'EA Games est encore bien présent dans le Top 5, c'est un jeu de combat avec les personnages de Dragon Ball qui domine le classement cette semaine.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO! est en tête des ventes, suivi par EA SPORTS FC 25 sur PlayStation 5. Le remake de Silent Hill 2 s'en sort bien avec une troisième position, EA SPORTS FC 25 est de retour en quatrième place sur PS4 et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, seul jeu Nintendo Switch du Top 5 cette semaine, clôture ce classement en cinquième position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 7 au 11 octobre 2024 :