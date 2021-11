Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 42) : encore FIFA, même sur Switch

Après s'être octroyé un long week-end, le S.E.L.L. est de retour aujourd'hui pour dévoiler la liste des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus ces dernières semaines en France. La première place est toujours occupée par FIFA 22 dans sa version PlayStation 4, tandis que la version PS5 est à la seconde place.

Nous avons tout de même trois jeux Switch dans le reste du classement, avec Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 22 dans son édition Essentielle et enfin Animal Crossing: New Horizon, l'annonce du contenu additionnel gratuit et payant a dû séduire les joueurs.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 octobre 2021 :