Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 45) : Kratos et Atreus ne laissent aucune chance aux autres

Nous sommes lundi, nous avons donc rendez-vous avec le S.E.L.L. qui partage comme à son habitude le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et un vent froid s'abat sur l'Hexagone, mais aussi dans les jeux vidéo, avec le glacial God of War Ragnarök en tête des ventes.

Le titre se hisse aux deux premières places sur PS5 et PlayStation 4, tandis que Call of Duty: Modern Warfare II occupe la troisième marche du podium sur PS4. Nous retrouvons également FIFA 23 en quatrième position, et enfin Call of Duty: Modern Warfare II en dernier, dans sa version PlayStation 5. Et non, aucun jeu Nintendo Switch cette semaine dans le classement !

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 7 au 12 novembre 2022 :