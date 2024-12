Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 49) : le foot et le retour du kart

La fin de l'année approche, mais toujours pas de vacances pour le S.E.L.L., qui dévoile aujourd'hui encore le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Que les fans de Nintendo se rassurent, les choses rentrent dans l'ordre avec le retour de Mario Kart 8 Deluxe dans le Top 5, lui qui était absent la semaine dernière.

EA SPORTS FC 25 (PS5) est toujours en tête des ventes, suivi par Super Mario Party Jamboree et donc Mario Kart 8 Deluxe. Call of Duty: Black Ops 6 (PS5) se retrouve en quatrième position, puis nous avons EA SPORTS FC 25, dans sa version Switch, en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 2 au 7 décembre 2024 :