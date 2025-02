Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 6) : les aventures de Henry en Bohême séduisent

La semaine commence comme à son habitude avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique, ces derniers jours. Un Top 5 évidemment publié par le S.E.L.L. et qui accueille une nouveauté très attendue : la suite d'un jeu de rôle médiéval à la première personne.

Kingdom Come: Deliverance II se hisse dès sa sortie en tête des ventes, dans sa version PlayStation 5. Le reste du classement sent le réchauffé, nous retrouvons d'abord Donkey Kong Country Returns HD et Mario Kart 8 Deluxe sur les autres marches du podium, puis Mario Kart 8 Deluxe et Call of Duty: Black Ops 6 en quatrième et cinquième position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 8 février 2025 :