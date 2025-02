Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 7) : Henry laisse déjà sa couronne

Comme tous les lundis, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en versions physiques, ces derniers jours. Un Top 5 hebdomadaire marqué aujourd'hui par la grande absence de Call of Duty: Black Ops 6, tandis que la star de la semaine dernière chute déjà du podium.

Donkey Kong Country Returns HD est de retour en tête des ventes, accompagné par Super Mario Party Jamboree et EA SPORTS FC 25 sur le podium. Kingdom Come: Deliverance II est déjà relégué à la quatrième place, tandis que Mario Kart 8 Deluxe se retrouve en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 10 au 15 février 2025 :