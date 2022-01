Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 2) : Mario en grande forme

L'année 2022 démarre sur les chapeaux de roue... pour Nintendo. En l'absence de nouveautés vidéoludiques, ce sont encore et toujours les mêmes jeux Switch qui se hissent en tête des ventes en France, le S.E.L.L. partage son classement hebdomadaire et c'est Mario Party Superstars qui arrive à la première place.

Il est suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons, tandis que Pokémon Diamant Étincelant arrive à la quatrième place. FIFA 22 est déjà de retour dans ce classement, à la cinquième et dernière place dans sa version PlayStation 4.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 10 au 15 janvier 2022 :