Meta Quest Pro : une GROSSE baisse de prix mais pas pour tout le monde !

Entre le PSVR 2 de PlayStation et le HTC Vive XR Elite, ce mois de février va être un moment fort pour la VR. Le premier ne doit pas réellement inquiéter Meta outre mesure de part son positionnement purement grand public et du fait qu'il soit lié à une console PS5 pour être utilisé. Par contre, le second, même s'il n'est pas aussi complet - de base - que le Meta Quest Pro, vise le même public pour un prix moins élevé de 400 euros. Serait cette sortie imminente qui pousse Meta à proposer une baisse de prix aussi forte à peine trois mois après la sortie de son casque ?

A ce jour, le Meta Quest Pro est affiché à 1099,99 dollars hors taxes sur les sites américains, comme Amazon.com, au lieu de 1499,99. A priori, cette remise de 400 dollars - qui équivaut au prix d'un Meta Quest 2 - n'est pas aussi généreuse en Angleterre où le casque est affiché maintenant à 1299,99 livres avec les taxes incluses au lieu de 1499,99. Cela fait quand même une remise de 200 livres (230 euros).

Ceux qui hésitaient à prendre un Quest Pro par rapport à son prix excessif - et se trouvent Outre-Alantique - ont ici une occasion en or pour se faire plaisir. Ceux qui ont craqué avant et l'ont payé plein pot, par contre, ne doivent pas apprécier la blague. Quant à nous, en Europe, point de remise à l'heure où nous écrivons ces lignes, malheureusement. A suivre, car il n'y a pas de raisons que cela n'arrive pas ici aussi. Au passage, ne craquez pas pour les prix US, le passage à la douane (+20 %) et les frais de port ($273,20) mettraient à mal la remise.