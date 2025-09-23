Metal Gear : c'est loin d'être terminé, Konami tease les joueurs avec un sondage

Le mois dernier, Konami a lancé Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake développé par Virtuos Games. Le titre a rencontré un joli succès critique et commercial, avec un million d'exemplaires vendus le jour de son lancement, remettant ainsi un jeu d'infiltration culte sur le devant de la scène. Désormais, les joueurs attendent l'arrivée du mode multijoueur Fox Hunt, mais Konami a déjà d'autres idées en tête.

D'autres remakes de jeux Metal Gear en vue ?





Comme l'a rapporté MGSMGN sur X/Twitter, Konami a envoyé un sondage aux joueurs à l'occasion du Metal Gear - Production Hotline au TGS 2025, avec des questions générales pour connaître leur avis sur le remake, mais dans ce lot de question, l'une a de quoi intriguer. Konami demande aux fans quels jeux Metal Gear ils aimeraient revoir avec un remake et la liste est plutôt exhaustive :

Metal Gear ;

Metal Gear 2: Solid Snake ;

Metal Gear Solid ;

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ;

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot ;

Metal Gear Solid: Peace Walker ;

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes ;

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain ;

autres.

Les vieux Metal Gear à l'honneur





Le spin-off Metal Gear Rising: Revengeance et le mal-aimé Metal Gear Survive ne sont pas directement cités, mais les fans ont surtout noté la présence des vieux Metal Gear, sortis sur MSX 2 il y a plus de 35 ans. Visiblement, Konami envisage déjà de développer d'autres remakes d'anciens jeux Metal Gear, reste à savoir quel sera l'opus qui sera sélectionné par l'éditeur.

En attendant de découvrir les plans de l'éditeur japonais

