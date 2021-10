Metroid Dread : les notes de la presse anglophone

Chaud devant, Metroid Dread enflamme la Toile ! Et pour cause, les rédactions du monde entier ont pu jouir de cette nouvelle aventure avant sa parution dans les rayons et livrent leurs impressions. Après la France, nous jetons un œil sur les avis de nos confrères anglophones. Sans surprise, les notes sont excellentes !

En quelques mots, quels sont les points positifs à retenir ? L’univers est vaste, avec pas mal de secrets à débusquer. Les objets et les armes sont nombreux, les combats sont intenses et dynamiques, les graphismes sont impressionnants et la bande-son est folle. Un brin de négatif ? Pour certains, les affrontements contre les boss sont trop difficiles, et il faut un petit temps d’adaptation pour comprendre toutes les commandes.

Rappelons que la date de sortie de Metroid Dread est fixée au 8 octobre 2021 et que nos impressions sont disponibles à la fin de cet article.

