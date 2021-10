Metroid Dread : les notes de la presse française

mon

Encore une fois, les tests se contredisent d'une rédaction à une autre. Le joueur que je suis se retrouve donc à devoir faire le tri dans ces multiples comptes-rendus pour en dégager une synthèse (ici sur la partie technique pour ce qui m'inquiétait).Avec d'une part les sites qui parlent d'une copie propre techniquement (parlant parfois de « perfection ») et sans le moindre ralentissement, et d'autre part ceux qui à contrario parlent de vraies faiblesses techniques, spécifiquement de notables baisses de framerate dans certaines zones du jeu. Alors qu'en penser, sachant que toutes les rédactions on testé le titre sur Switch Oled.Je précise par avance que ce n'est pas une remise en cause ou quoi que ce soit d'autre du test de la rédaction (chaque testeur aura une perception différente de l'aventure et une façon différente de la restituer à l'écrit). À ce titre celui-ci est aussi pertinent qu'un autre. Le seul point où tous se retrouvent, comme abordé au-dessus, c'est bien évidemment la jolie pub que cela fait à la Switch Oled (là encore je ne tire sur personne, il est normal de parler de ce modèle, et puis faut bien manger quoi).Mais entre ça et les retours des joueurs qui, non-content de confirmer les chutes de framerate, mettent aussi l'accent sur l'aliasing présent (et particulièrement moche en mode TV)... Je vais, en me basant surexpérience personnelle avec les jeux Switch, une console décidément bien décevante jusqu'au bout (au point que je décide de me séparer de la mienne) faire l'impasse sur le titre en question. Certains critiqueront ou railleront mon choix en me traitant de toutes sortes de noms d'oiseaux au passage. Mais que Nintendo et ses tiers ne soient pas capables de proposer des jeux qui tournent parfaitement sur leur machine plusieurs années après sa sortie (et je ne parle pas d'ambitions techniques, uniquement de propreté de ladite technique), je trouve ça quand même inacceptable, et pour parler un peu crument pour changer, j'en ai vraiment ma claque d'avoir à composer avec des accros techniques surles titres de l'hybride.Je suis à une étape de ma vie de joueur où je ne fait plus de concessions sur mes expériences de jeux, et Nintendo pour moi, c'est donc terminé. À comprendre par-là que mon choix ne se base pas sur ce jeu, mais sur l'ensemble de mon parcours sur cette console dont ce Metroid Dread est le point d'orgue d'une machine souffreteuse depuis son lancement, pas capable d'assurer le coup même sur de simples top down ou scrolling horizontaux sans trébucher. Comme Nintendo et sa Switch, je suis trop vieux pour ces conneries.