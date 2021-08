Metroid Dread : un petit tour en vaisseau et un doublage français dans un nouvel aperçu de l'intro, une date pour la prochaine bande-annonce

Les 35 ans de la licence Metroid vont être fêtés d'une bien belle manière par Nintendo, qui a de nouveau fait appel à MercurySteam pour non pas un autre remake, mais bien afin de nous proposer un cinquième jeu de la saga principale, Metroid Dread. Depuis sa révélation à l'E3 2021, l'éditeur revient sur quelques détails plus ou moins déjà évoqués à travers une série de rapports sur son site officiel et le cinquième volume vient d'y être diffusé. La séquence qui nous est montré dans la première partie de la vidéo du jour est située au tout début de l'aventure avant que Samus n'arrive sur ZDR, précédant donc certains passages vus il y a deux semaines.

C'est donc à bord de son vaisseau que nous retrouvons la chasseuse de primes tandis qu'elle approche l'orbite de la planète et que les évènements de Metroid Fusion sont rapidement résumés. Le Parasite X serait ainsi encore présent, et ce sur ZDR, sauf que les robots E.M.M.I. envoyés sur place ne répondent plus, alors c'est évidemment Samus qui doit s'en charger. Ce qu'il faut retenir de la séquence, c'est que notre ordinateur de bord et notre vaisseau nous parleront à l'oral, donnant lieu à une localisation selon les pays, ici en français donc. La fin de la vidéo fait elle un petit bond dans le futur alors que notre héroïne arbore déjà sa nouvelle armure et se trouve en face d'une mystérieuse structure chozo.

Du reste, le rapport se concentre sur l'armement et les capacités de Samus déjà dévoilés, rien de neuf de ce côté, mais c'est tout de même l'occasion d'apprécier quelques visuels supplémentaires, visibles en page suivante. Mais surtout, Nintendo nous donne rendez-vous dans une semaine, le vendredi 27 août, pour un trailer du jeu.

La date de sortie de Metroid Dread est pour rappel fixée au 8 octobre 2021 sur Switch. Vous pouvez précommander votre exemplaire au prix de 44,99 € sur Amazon.