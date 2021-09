Metroid Dread : les zones de ZDR et leurs dangers détaillés, le pack d'amiibo aura du retard

La promotion de Metroid Dread bat son plein et Nintendo nous en donne régulièrement des nouvelles. Encore récemment, nous avons ainsi pu apprécier une courte publicité à destination de l'Amérique du Nord, fort savoureuse. Pour autant, les fans européens qui attendent impatiemment cette nouvelle aventure de Samus Aran et qui ont précommandé le pack d'amiibo contenant une figurine de la belle et une autre d'un robot E.M.M.I. vont être un poil déçus, puisqu'un souci de livraison repousse son arrivée au 5 novembre. Il ne faudra donc pas compter sur les bonus qu'ils accordent en jeu, mais ça n'empêchera pas d'apprécier l'aventure dès son arrivée.

Bon, après cette mauvaise nouvelle, place à de la nouveauté avec le 8e rapport qui nous présente les différentes zones de la planète ZDR et quelques menaces que nous y croiserons. Reste à savoir si elles sont toutes mentionnées ou si le secret est gardé quant à une ou plusieurs autres. Forcément, si vous souhaitez éviter les spoilers, il n'est pas conseillé de lire ou visionner les visuels en page suivante, mais si un aperçu vous branche, tout est là.

La planète ZDR

Bien que la planète n'ait jamais été explorée de visu, les premières données indiquent que les caractéristiques de ZDR (température, humidité, gravité et composition atmosphérique, notamment) sont proches de celles de la planète SR388, que Samus a visitée autrefois et qu'elle a ensuite détruite lors de sa dernière mission.

Les profondeurs de la planète abritent des milieux divisés en plusieurs strates, chacune possédant des caractéristiques et des organismes uniques. Sur toute la planète on peut trouver des vestiges de la naguère puissante civilisation Chozo, tels que des navettes et des ascenseurs reliant les différentes zones.

Artaria

Samus se réveille dans la région caverneuse d'Artaria après avoir été attaquée par un mystérieux et puissant Chozo. Cette région est située dans la partie la plus profonde de ZDR et présente des milieux de basse température. La partie supérieure d'Artaria contient cependant de grandes quantités de magma, qui constitue la principale source d'énergie de la planète.

Klaïda - Cette créature terrestre à quatre pattes est endémique de ZDR. Elle n'attaque pas Samus, mais si celle-ci la touche, elle la repousse et lui inflige des dégâts. Elle n'est protégée par aucune armure et toutes les parties de son corps sont vulnérables.

- Cette créature terrestre à quatre pattes est endémique de ZDR. Elle n'attaque pas Samus, mais si celle-ci la touche, elle la repousse et lui inflige des dégâts. Elle n'est protégée par aucune armure et toutes les parties de son corps sont vulnérables. Nespe - Une petite créature volante dont la tête ressemble à un gros globe oculaire. Une fois qu'elle a détecté Samus, elle la prend en chasse, la vise et l'attaque avec sa grande queue à pointes. On la rencontre parfois en essaim. Son petit corps et ses mouvements vifs peuvent en faire une cible difficile, mais le rayon large de Samus permet d'en venir rapidement à bout.

- Une petite créature volante dont la tête ressemble à un gros globe oculaire. Une fois qu'elle a détecté Samus, elle la prend en chasse, la vise et l'attaque avec sa grande queue à pointes. On la rencontre parfois en essaim. Son petit corps et ses mouvements vifs peuvent en faire une cible difficile, mais le rayon large de Samus permet d'en venir rapidement à bout. Musel - Cette créature bipède aux bras lourds est l'une des plus imposantes formes de vie d'Artaria. Elle marche en traînant ses bras derrière elle. Parce que le Musel vit et a évolué dans l'obscurité, il n'a ni yeux, ni rien de comparable à une face. Sa peau est dure et robuste et il peut se montrer très endurant, de sorte qu'il est préférable de l'affronter avec des armes puissantes telles que les missiles ou le rayon de charge. Samus peut par ailleurs glisser entre ses pattes lorsqu'il lève les bras pour attaquer.

« Artaria est l'endroit où Samus commence son exploration de la planète. Il s'agit d'une zone relativement vaste, mais qui comporte de nombreuses portes que vous ne pouvez pas ouvrir au début du jeu. Il peut être judicieux de marquer ces endroits sur la carte pour les retrouver facilement quand vous revisiterez la zone après avoir progressé et acquis des capacités supplémentaires. Prendre des captures d'écran à l'aide du bouton de capture pour garder une trace est aussi une option. »

Cataris

Cette région abrite le système central qui gère l'approvisionnement en magma générateur d'énergie et le fait circuler à travers toute la planète pour alimenter diverses installations. Des torrents de magma brûlant s'y écoulent en de nombreux endroits. Les conditions de certaines des zones à haute température sont trop extrêmes pour que Samus puisse y évoluer avec sa simple combinaison de puissance.

Vulkran - Cette petite créature se colle sur les sols, les murs et les plafonds et s'y déplace. Elle stocke du magma dans son corps et le recrache quand elle détecte un danger. Ses éruptions en salves peuvent être difficiles à éviter. Le plus efficace est sans doute de l'abattre à distance avant qu'elle ne passe à l'offensive.

- Cette petite créature se colle sur les sols, les murs et les plafonds et s'y déplace. Elle stocke du magma dans son corps et le recrache quand elle détecte un danger. Ses éruptions en salves peuvent être difficiles à éviter. Le plus efficace est sans doute de l'abattre à distance avant qu'elle ne passe à l'offensive. Autoclaste - Un robot vraisemblablement créé avec la technologie avancée des Chozo. Ses deux cylindres latéraux peuvent percuter le sol avec une grande force, produisant une explosion qui envoie des traînées de feu sur les côtés. Lorsqu'il s'arrête juste avant de porter une attaque, il est possible de l'assommer avec une frappe de riposte bien placée.

- Un robot vraisemblablement créé avec la technologie avancée des Chozo. Ses deux cylindres latéraux peuvent percuter le sol avec une grande force, produisant une explosion qui envoie des traînées de feu sur les côtés. Lorsqu'il s'arrête juste avant de porter une attaque, il est possible de l'assommer avec une frappe de riposte bien placée. Obsidomithe - Une créature rocheuse évoluant à proximité du magma. Elle reste la plupart du temps inactive, ressemblant alors à une simple excroissance minérale, mais prend une forme hostile lorsqu'elle détecte Samus. Attention à ses attaques chargées : les éruptions à haute température peuvent traverser le terrain.

« Le magma est omniprésent à Cataris. Si elle n'est pas munie de sa combinaison Varia, qui la protège des températures extrêmes, Samus subira des dégâts de chaleur dans de nombreuses salles de cette zone. »

« En faisant circuler l'énergie thermique générée par le magma, vous pouvez ouvrir de nouveaux passages. En fait, en observant attentivement le déplacement du magma dans les conduits de circulation, vous pouvez déterminer la destination de l'énergie thermique. De quoi vous guider peut-être dans votre exploration. »

Dairon

Un site de recherche biologique abritant de nombreux robots vraisemblablement développés avec la technologie avancée des Chozo. L'électricité est coupée dans certaines zones, ce qui complique le repérage des ennemis. C'est dans l'ombre que se dissimule le danger.

Autolame - Un ennemi robotique qui sort de son dock lorsqu'il détecte Samus. Il est doté sur sa tranche d'une puissante lame rotative générant de l'énergie quand elle tourne et capable d'endommager tout ce qu'elle touche. Lorsqu'il entre en contact avec une bombe, le choc de l'explosion le propulse vers le haut.

- Un ennemi robotique qui sort de son dock lorsqu'il détecte Samus. Il est doté sur sa tranche d'une puissante lame rotative générant de l'énergie quand elle tourne et capable d'endommager tout ce qu'elle touche. Lorsqu'il entre en contact avec une bombe, le choc de l'explosion le propulse vers le haut. Autolaser - Un petit robot sniper doté d'un laser de précision et de six petites pattes. Il peut opérer sur le sol, les murs et les plafonds tout en visant et en tirant sur sa cible depuis de nombreux angles. Son laser peut infliger de gros dégâts, mais il est possible d'effectuer une frappe de riposte juste avant qu'il ne tire. S'il se trouve sur un mur ou un plafond, optez pour une frappe de riposte aérienne.

- Un petit robot sniper doté d'un laser de précision et de six petites pattes. Il peut opérer sur le sol, les murs et les plafonds tout en visant et en tirant sur sa cible depuis de nombreux angles. Son laser peut infliger de gros dégâts, mais il est possible d'effectuer une frappe de riposte juste avant qu'il ne tire. S'il se trouve sur un mur ou un plafond, optez pour une frappe de riposte aérienne. Bélieros - Ce quadrupède particulièrement violent est endémique de ZDR. Il charge Samus à grande vitesse après l'avoir repérée et change rapidement de direction pour réessayer si elle parvient à esquiver l'attaque. Contre-attaquez en effectuant une frappe de riposte, ou attaquez-le en dehors de sa trajectoire de charge.

« Dairon abrite de nombreux robots qui ont vraisemblablement été développés avec la technologie avancée des Chozo. Leur épaisse armure n'étant vulnérable qu'aux missiles ou au rayon de charge, une utilisation efficace des frappes de riposte peut s'avérer cruciale pour créer des ouvertures et attaquer. »

Burenia

La moitié inférieure de ce site de recherche marine est immergée. Nombre des créatures aquatiques qui y évoluent sont introuvables ailleurs.

Batalon - Une créature aquatique endémique de ZDR. Elle évolue sous l'eau avec régularité et s'approche lentement de Samus quand celle-ci la touche. Elle est malgré les apparences étonnamment résistante, mieux vaut donc ne pas la sous-estimer.

- Une créature aquatique endémique de ZDR. Elle évolue sous l'eau avec régularité et s'approche lentement de Samus quand celle-ci la touche. Elle est malgré les apparences étonnamment résistante, mieux vaut donc ne pas la sous-estimer. Méduséen - Cet organisme marin ressemble à une petite méduse. Assez faible, pris isolément, il trouve sa force dans des bancs pouvant rassembler de nombreux individus. Éliminez rapidement le groupe pour ne pas vous retrouver en mauvaise posture.

- Cet organisme marin ressemble à une petite méduse. Assez faible, pris isolément, il trouve sa force dans des bancs pouvant rassembler de nombreux individus. Éliminez rapidement le groupe pour ne pas vous retrouver en mauvaise posture. Glicide - Cette créature est pourvue d'un renflement jaunâtre sur le dos dans lequel elle stocke de l'acide. Une fois qu'elle a repéré Samus, elle expulse cet acide vers elle avec une grande précision. Il est possible d'éviter ces rejets corrosifs en sautant ou grâce au déplacement phasique. Un tir de canon ou une frappe de riposte effectués avec une réactivité suffisante peuvent également les détruire.

« Burenia est sous l'eau, pour sa majeure partie, ce qui peut constituer un désavantage pour Samus. Lorsqu'elle est immergée et équipée de sa combinaison de puissance ou de sa combinaison varia, elle perd en agilité, ce qui rend plus fastidieux les affrontements avec les créatures marines les plus rapides. Cependant, Samus peut se tracter vers les surfaces magnétiques grâce au rayon grappin - une aptitude qui pourrait bien lui sauver la peau. »

Ghavoran

Une zone forestière souterraine très proche de la surface de la planète ZDR, où la lumière de son soleil perce par les couches supérieures. On y trouve une flore et une faune indigènes abondantes comprenant notamment de nombreux organismes ressemblant à des plantes et des créatures anciennes.

Hécathon - Cette imposante créature existe sur ZDR depuis les temps anciens. On peut la voir voler entre les arbres et les plantes dans les hauteurs ou les zones basses. Elle n'est généralement pas agressive, mais lorsqu'elle est attaquée, elle se met en colère et émet un rayon lumineux capable de décomposer sa cible, la réduisant du même coup en particules plus digestes. Veillez à ne pas toucher accidentellement cette créature pour éviter les désagréments.

- Cette imposante créature existe sur ZDR depuis les temps anciens. On peut la voir voler entre les arbres et les plantes dans les hauteurs ou les zones basses. Elle n'est généralement pas agressive, mais lorsqu'elle est attaquée, elle se met en colère et émet un rayon lumineux capable de décomposer sa cible, la réduisant du même coup en particules plus digestes. Veillez à ne pas toucher accidentellement cette créature pour éviter les désagréments. Yampa - Une créature ressemblant à une araignée. La mâchoire située sous son corps reste d'ordinaire fermée, mais quand elle attaque, elle l'ouvre largement et charge son adversaire pour lui infliger une puissante morsure. Elle n'est pas capable de se déplacer entre des plateformes situées à des hauteurs différentes, essayez donc de tirer parti de votre environnement lorsque vous l'affrontez.

- Une créature ressemblant à une araignée. La mâchoire située sous son corps reste d'ordinaire fermée, mais quand elle attaque, elle l'ouvre largement et charge son adversaire pour lui infliger une puissante morsure. Elle n'est pas capable de se déplacer entre des plateformes situées à des hauteurs différentes, essayez donc de tirer parti de votre environnement lorsque vous l'affrontez. Quetzoa - Cette créature insectoïde volante de taille moyenne est endémique de ZDR. Lorsqu'elle détecte Samus, elle la prend pour cible et charge à grande vitesse. Sa vitesse la rend délicate à contrer, mais une frappe de riposte réussie vous offrira une bonne occasion de lui causer des dégâts. Utiliser le déplacement phasique ou les glissades pour esquiver ses attaques, puis lui décocher des missiles peut aussi s'avérer efficace.

« Comparée aux autres zones de ZDR, Ghavoran a été moins marquée par l'empreinte de la civilisation. Depuis les temps anciens, elle se caractérise dans son aspect par une évolution plus naturelle. Elle comprend des sections constituées de petites plateformes et nécessitant de sauter constamment, ainsi que des endroits partiellement immergés. Samus devra faire appel à l'ensemble de ses capacités quand elle s'attaquera à cette zone. »

Ferenia

Les ruines anciennes que l'on trouve dans cette zone indiquent qu'il s'agissait autrefois d'un sanctuaire utilisé lors des rituels Chozo.

« Alors que dans les autres zones les constructions artificielles coexistent avec le monde naturel, Ferenia contient surtout des vestiges de la civilisation Chozo. Que trouvera Samus dans les ruines de ce sanctuaire ? Nous préférons ne pas en dire trop. Sachez juste que Samus devra faire des allers-retours entre cette zone et les autres pour poursuivre ses explorations. »