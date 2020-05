Metroid Prime Trilogy : une arrivée sur Switch dès le mois prochain, vraiment ?

En raison de la crise du COVID-19, la communication de Nintendo est devenue encore plus imprévisible qu'à l'accoutumée. Entre diffusion surprise d'un Direct Mini fin mars et annonce de Paper Mario: The Origami King en dehors de ce type de diffusion pour une sortie dès juillet, nous pouvons clairement nous attendre à tout de la part du géant nippon. D'ailleurs, il se pourrait qu'aucun Direct n'ait lieu en juin, et pas simplement en raison de l'absence de l'E3 2020. C'est dans ce contexte un peu particulier qu'une compilation faisant depuis bien longtemps l'objet de rumeurs a refait parler d'elle ces dernières heures, Metroid Prime Trilogy.

Un site suédois du nom d'Inet listait en effet Metroid Prime Trilogy sur Switch depuis au moins le 4 décembre 2018 selon la Wayback Machine, avec à l'époque déjà une date de sortie qui avait été ensuite retirée. Eh oui, selon la fiche produit, la compilation ferait son arrivée sur la console dès le 19 juin prochain. Cela semble un peu trop gros, surtout pour une sortie physique. De nombreux sites ont partagé l'information et il faut croire que cela a eu un effet sur la société, qui a carrément tout supprimé en début de matinée.

En 2019, c'est Best Buy qui nous avait fait le même coup avec d'autres titres jamais annoncés (bon, il y a bien eu Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sur Switch depuis, le doute est donc permis), mais ce sont surtout des déclarations d'Imran Khan qui ont tendance à laisser penser que cette Metroid Prime Trilogy est bien réelle. Et il ne faut pas oublier la fin de la bande-annonce de Paper Mario: The Origami King, où le héros enfilait justement le casque de Samus Aran, laissant penser à un joli teasing (même s'il y avait aussi un masque de Donkey Kong sur le côté).

Avec à peine un mois avant la possible échéance, nous devrions rapidement être fixés sur la véracité de cette possible fuite. Dans tous les cas, l'attente menant à Metroid Prime 4 commence à se faire longue chez les fans. En attendant, il est toujours possible de ressortir sa 3DS pour (re)faire Metroid: Samus Returns, toujours disponible chez la Fnac à 49,99 €.