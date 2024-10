Minecraft et la VR, c'est terminé !

Le mois dernier, Mojang Studios annonçait la fin du support du PlayStation VR pour Minecraft, dans sa version PS4. Le jeu ne sera plus jouable en réalité virtuelle après le mois de mars 2025, les joueurs devront donc ranger leur casque pour s'amuser dans le jeu bac à sable sur l'ancienne console de Sony. Pour rappel, le titre n'est pas compatible avec le PSVR 2 de la PS5, mais il restait encore la version PC pour s'amuser en réalité virtuelle.

Sauf que Minecraft va suivre le même chemin sur ordinateurs. Dans le changelog de la mise à jour 1.21.40 (Bedrock Edition), Mojang Studios tient absolument le même discours : Minecraft ne sera plus jouable en VR sur PC l'année prochaine. Les développeurs déclarent :

Notre capacité à prendre en charge les appareils VR/MR a pris fin et ne sera plus prise en charge dans les mises à jour après mars 2025, lorsque vous recevrez votre dernière mise à jour. Après avoir reçu la dernière mise à jour, vous continuerez à recevoir les mises à jour sur votre PC et pourrez jouer sans appareil VR/MR. À partir de ce moment, vous pourrez continuer à construire dans vos mondes et vos achats sur le Marketplace (y compris les Minecoins) continueront d'être disponibles sur un appareil graphique non VR/MR tel qu'un écran d'ordinateur. Vous ne pourrez plus utiliser votre appareil VR/MR avec Minecraft car il ne sera plus pris en charge dans les dernières mises à jour.

Mojang Studios abandonne donc totalement la VR dans Minecraft, mais les joueurs PC ont la chance d'avoir une plateforme plus ouverte que la PlayStation 4. Comme le rappelle Road to VR, des initiatives de fans existent déjà, via des mods comme ViveCraft et QuestCraft pour les Meta Quest. Il faut cependant faire une croix sur les serveurs officiels et les parties cross-plateform, mais c'est déjà ça de pris.

