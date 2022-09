MISE A JOUR PS4 : un firmware 10.01 est disponible

La PS4 a franchi un petit cap symbolique au début du mois, en accueillant son firmware 10.0. Il ne s'agissait cependant pas de la plus marquante de son histoire, car elle introduisait surtout des fonctions Zoom et Agrandir pour élargir le contenu d'une page en ajustant ou non sa disposition, ainsi que des améliorations de la Lecture à distance pour rendre plus confortable l'utilisation d'un clavier avec l'application PS Remote Play sur PC et Mac.

Sony Interactive Entertainment enchaîne cette semaine avec un patch 10.1, au contenu encore moins intéressant. Il s'agit en effet d'une simple mise à jour de routine pour renforcer la stabilité du système, qui restera obligatoire pour profiter des fonctionnalités en ligne.

Version 10.01 Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système.

