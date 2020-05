MISE A JOUR PS4 : un firmware 7.51 est disponible

Avis aux possesseurs d'une PlayStation 4, Sony Interactive Entertainment vient de diffuser une mise à jour, la 7.51, sans crier gare. De la grosse nouveauté dans les environs ? Eh bien, pas vraiment... Pour ne pas changer, nous avons droit à une « amélioration des performances du système », ni plus, ni moins. Rien de bien croustillant donc...

Le changelog stipule :

Principales fonctionnalités de la version de mise à jour 7.51 Cette mise à jour du logiciel système améliore la performance du système.

Si vous apercevez une petite nouveauté, non annoncée, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de cet article.

