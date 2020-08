MISE A JOUR PS4 : le firmware 7.55 est disponible

Sony Interactive Entertainment teste actuellement un firmware 8.00 en bêta pour sa PS4, qui apportera notamment du neuf pour les fonctionnalités Groupe et Messages. Malgré tout, ce n'est pas cette version du logiciel qui vient officiellement d'être déployée sur les serveurs, mais bien une mise à jour de transition. Le firmware 7.55 est à présent téléchargeable sur vos consoles, et pèse environ 471 Mo.

Qu'apporte-t-il ? Comme souvent, une simple amélioration des performances de la machine...

Principales fonctionnalités de la version de mise à jour 7.55 Cette mise à jour du logiciel système améliore la performance du système.

Cela ne va pas changer votre vie de joueurs, mais si vous voulez profiter des services en ligne de la PlayStation 4, il va falloir télécharger cette mise à jour. À part ça, la PS4 Pro 1 To en édition limitée The Last of Us Part II est vendue à 399,99 € à la Fnac.