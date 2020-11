MISE À JOUR PS5 : le firmware 20.02-02.25.00 est disponible

Même si Sony Interactive Entertainment a eu le temps de rôder sa PS5, son lancement officiel le 12 novembre dans 7 pays a permis de mettre en lumière certains défauts. Des joueurs rencontrent en effet des problèmes au niveau logiciel, que le constructeur va progressivement corriger avec des mises à jour.

La première de l'ère commerciale de la console next-gen vient officiellement d'être publiée, et elle est numérotée 20.02-02.25.00 : pour information, celle proposée au lancement était la 20.02-02.20.00. Elle pèse environ 868 Mo et, accrochez-vous bien pour le descriptif officiel de ce qu'elle apporte :

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances de la console.

Le passage à la nouvelle génération n'enlèvera rien au caractère taciturne de Sony Interactive Entertainment, qui va certainement enchaîner les patchs sans nous dire ce qu'ils apportent. Au moins, le firmware devrait progressivement être optimisé avec le temps. La PS5 sort dans le reste du monde et en France le 19 novembre, et si les stocks sont actuellement épuisés, vous pouvez toujours commander des jeux et accessoires sur Amazon.fr.

