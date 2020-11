PS5 : erreur CE-109801-9 et « base de données corrompue », de premiers témoignages de crashs à répétition

La PlayStation 5 est sortie dans 7 pays ce 12 novembre 2020, et des millions de joueurs ont donc déjà leur console sous la main. Ce lancement s'accompagne forcément de son lot de surprises et de problèmes, un tel lot d'appareils électroniques ne pouvant forcément pas comporter de produits non défaillants. Et chez certains joueurs, c'est du côté du logiciel système que des soucis semblent apparaître.



Plusieurs témoignages font état d'une erreur CE-109801-9 indiquant le message suivant :

La base de données est corrompue, en cours de reconstruction.

Suite à cela, la base de données serait effectivement reconstruite après un temps de chargement. L'erreur se produirait lorsque la PlayStation 5 reste en mode veille, et particulièrement lorsque Marvel's Spider-Man: Miles Morales est en cours d'utilisation. Elle apparaîtrait aussi lors du transfert des données depuis la PS4, lorsque la PS5 est débranchée lors d'une action sur son logiciel, ou même lors d'une simple action sur le firmware, comme un changement de fuseau horaire.

Pour éviter que le problème ne se répète, plusieurs solutions ont été trouvées par la communauté, comme mettre à jour la console, couper les téléchargements et la redémarrer. Et quand il persiste, d'autres ont carrément dû la réinitialiser aux paramètres d'usine via les options du système, mais cela n'a pas empêché le retour du code CE-109801-9 chez plusieurs joueurs. Certains conseillent de ne pas utiliser les ports USB et LAN pour des périphériques externes après l'installation initiale, jusqu'à un futur patch, et d'éviter les actions listées dans le paragraphe précédent.

We’re looking into this — James Stevenson (@JamesStevenson) November 11, 2020

Le Community Director d'Insomniac Games a annoncé étudier le sujet, et Sony Interactive Entertainment est forcément déjà au courant de ce problème. Espérons qu'une future mise à jour de la part du constructeur corrige rapidement cette erreur. Comme quoi, la sortie du 19 novembre en Europe permettra peut-être d'avoir une console un peu plus rôdée par chez nous. Elle n'est actuellement pas disponible en précommande, au contraire de ses jeux et accessoires.

