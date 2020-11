PS5 : gestion de compte, changement d'ID PSN, paramètres de veille, mises à jour automatiques, le plein d'infos avec des vidéos explicatives !

Le lancement de la PlayStation 5 approche à grands pas, alors Sony Interactive Entertainment peut commencer à nous donner les derniers détails sur le fonctionnement de la console. Le constructeur nous en dit ainsi un peu plus sur les options proposées par la machine depuis sa nouvelle interface, à travers trois vidéos spéciales.

Déjà, du côté des options, une séquence consacrée aux paramètres recommandés nous montre par exemple comment nous pourrons activer et ajuster l'audio 3D, allumer notre console à distance via le Remote Play, gérer l'intensité du retour haptique et des gâchettes adaptatives, prédéfinir nos paramètres de jeu de la difficulté à la langue des sous-titres, ou encore choisir entre trois modes de veille : l'un consommant très peu d'énergie, l'autre toujours connecté, capable de mettre les logiciels à jour automatiquement et permettant la recharge de manette, et un dernier personnalisé.



Le paramétrage du compte lors du premier allumage est aussi expliqué dans une autre vidéo. Il faudra brancher sa DualSense, nous pourrons importer notre compte PSN et tout ce qu'il implique très facilement avec nos identifiants ou un QR Code à scanner depuis la PlayStation App, et il faudra installer le dernier firmware. Il sera d'ailleurs possible de changer très facilement d'ID PSN depuis notre console, selon les modalités en place.

Enfin, plus technique, la dernière séquence fait office de tutoriel pour transférer ses données de la PS4 vers la PS5. Il faudra que les deux consoles soient connectées au même compte et au même réseau, par Wi-Fi ou câble Ethernet, et suivre les indications indiquées sur la PlayStation 5, qui pourra continuer à être utilisée pendant que le transfert opère en tâche de fond. Cela permettra notamment de récupérer les sauvegardes, qui peuvent sinon être déplacées par clé USB ou via le PlayStation Cloud. Les jeux PS4 peuvent eux être joués en insérant un disque, en connectant un HDD où ils sont installés ou via le PSN pour les exemplaires numériques.



Voilà, comme ça vous en savez plus sur ce qui vous attend lors de votre premier contact avec la PlayStation 5 ! La question est désormais de savoir quand vous pourrez mettre la main dessus, car si la sortie est calée au 19 novembre, seuls ceux qui ont précommandé un exemplaire auront droit à la première vague. La DualSense est elle toujours en stock au prix de 69,99 €.

