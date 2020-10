PS5 : le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense sont désactivables, d'autres options d'accessibilité prévues

L'accessibilité des consoles et des jeux en eux mêmes aux personnes en situation de handicap est un sujet important pour les constructeurs. Sony Interactive Entertainment veut donc encore innover à ce niveau avec sa PS5. Déjà, la console next-gen reprendra la majorité de ce qui était proposé en termes d'accessibilité sur PS4, que ce soit le text to speech, l'ajustement des couleurs pour les déficients visuels, ou la personnalisation des commandes dans les jeux compatibles.



La PS5 ajoutera elle une fonction de dictée vocale pour écrire rapidement sans clavier virtuel, simplement en parlant à sa DualSense. L'option ne sera disponible qu'en anglais étasunien et anglais britannique, japonais, allemand, italien, français et français canadien, espagnol et espagnol latino-américain. Sinon, le Lecteur d'Écran permettra lui aux déficients visuels d'entendre les mots apparaissant à l'écran. Pour ceux dérangés par le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette, les deux pourront être réduits ou désactivés. Enfin, SIE promet des améliorations sonores pour offrir une meilleure détection spatiale, certainement directement en lien avec l'audio 3D.

Et si vous en voulez plus, il faudra se tourner vers les jeux en eux-mêmes, le degré de personnalisation et d'accessibilité de l'expérience dépendant des paramétrages développés par les studios. En attendant la réouverture des commandes de la PS5, la DualSense est disponible pour 59,99 €.