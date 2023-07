MISE A JOUR PS5 : le firmware 23.01-07.60.00.07 disponible

Vous reprendrez bien une mise à jour du logiciel système de la PlayStation 5 à la numérotation impossible ? Après le firmware 23.01-07.40.00, place au bien nommé 23.01-07.60.00.07, ou de son nom complet 23.01-07.60.00.07-00.00.00.00.0.1. Vous l'aurez deviné à son intitulé hasardeux, cette version du logiciel système ne va pas rentrer dans les annales.

En attendant d'éventuelles surprises, elle se contente à priori d'améliorer les performances et la stabilité générales, comme en témoigne le changelog officiel. Mais comme toujours, il faudra obligatoirement la télécharger et l'installer pour profiter des fonctionnalités et services en ligne.

Version : 23.01-07.60.00.07 Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

