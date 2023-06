MISE A JOUR PS5 : le firmware 23.01-07.40.00 disponible, quoi de neuf ?

Un mois et demi après la dernière mise à jour du logiciel système de la PS5, Sony Interactive Entertainment nous force de nouveau à télécharger et installer un firmware pour profiter pleinement de notre console. Comme souvent avec ce genre de patchs surprises, il ne révolutionne pas la plateforme.

Déjà, il améliore comme toujours les performances et la stabilité du logiciel système. Et, en plus, comme avec la 23.01-07.20.00, il « améliore les messages et l'ergonomie de certains écrans », sans que lesdits écrans et améliorations ne soient clairement nommés.

Version : 23.01-07.40.00 Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Ne soyez donc pas étonné si votre console PlayStation 5 vous demande d'être mise à jour lors de sa prochaine utilisation. Si vous n'en avez pas encore chez vous, elle est disponible à partir de 539 € chez Amazon.fr.