Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, version PC, date de sortie, Édition Deluxe, amiibo, trailer et multijoueur, Capcom se lâche !

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a été annoncé sur Switch en septembre dernier, mais il est depuis resté dans l'ombre de Monster Hunter Rise, prévu pour la fin du mois. Mais la suite du jeu narratif de la 3DS et des mobiles refait enfin surface à l'occasion d'un live ce lundi, histoire de nous en dire plus sur son contenu, et surtout ses modalités de sortie.

Une nouvelle bande-annonce nous a montré davantage cette aventure autour de la légende du Ratha Destructeur, nos compagnons d'infortune que sont Ena, Kayna, Alwin et Navirou, les monstres et décors luxuriants que nous croiserons sur notre route, et même des quêtes coopératives en ligne. La date de sortie a été fixée au passage : ce sera comme prévu pour cet été, et plus précisément le 9 juillet 2021 à l'international. La grosse surprise, c'est que ce ne sera pas en exclusivité sur Switch : une version PC sera disponible sur Steam à cette même date !

Capcom va proposer une Édition Deluxe comprenant le jeu de base, le Manteau de Kuan pour Ena, les costumes Pukei-Pukei et Nergigante pour Navirou, les armures destructrices Alpha et Beta et la coiffure Hérissé Nergal, ainsi que 2 sets de stickers. Les précommandes seront elles récompensées par la tenue Demoiselle Kagura pour Ena, un DLC qui sera vendu à part sur l'eShop.

L'éditeur prévoit en parallèle 3 amiibo inédits permettant de débloquer des skins, à l'effigie d'Ena, Tsukino et le Ratha Destructeur. Et si vous avez une sauvegarde de Monster Hunter Rise (en précommande à partir de 44,99 € sur Amazon.fr). au moment de votre partie de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, vous obtiendrez la tenue de Kamura pour le protagoniste.

En bref, beaucoup d'apparences pour pas grand-chose : les armures alternatives ne changeront pas nos compétences sur le terrain.

