Monument Valley : la trilogie de jeux de réflexion relaxants annoncés sur Switch, PlayStation et Xbox

Jeux de réflection incontournables sur mobiles, les Monument Valley ont refait parler d'eux aujourd'hui à l'occasion du Nintendo Direct. Les titres développés par Ustwo vont prochainement débarquer sur la console de salon portable japonais, même le troisième opus édité par Netflix.

La date de sortie de Monument Valley et Monument Valley 2 est déjà fixée au 15 avril 2025 sur Switch, les précommandes ouvriront dans les prochaines heures. Pour le troisième volet, il faudra être un peu plus patient, Monument Valley 3 sortira dans le courant de l'été prochain sur la console de Nintendo.

Dans Monument Valley, vous manipulerez une architecture impossible et guiderez une princesse silencieuse dans un univers époustouflant. Monument Valley offre une exploration surréaliste d'une architecture fantastique à la géométrie impossible. Guidez Ida, la princesse silencieuse, à travers de mystérieux monuments : découvrez des chemins cachés, percez des illusions d'optique et déjouez les énigmes du Peuple des corneilles.

Mise à jour : Ustwo a pris son temps pour annoncer que les trois Monument Valley vont également sortir sur PlayStation 4, PS5 Xbox One et Xbox Series X|S ! Aucune date de sortie n'a été précisée, les jeux sortiront « prochainement » sur les consoles de Sony et Microsoft.

Vous pouvez acheter des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.