Mortal Kombat 1 : un Gardien de la Galaxie nous invite à combattre dans une publicité live-action aux accents nostalgiques

Dans trois semaines, les joueurs du monde entier vont pouvoir découvrir le nouveau bébé de NetherRealm Studios et se mettre sur la tronche en exécutant des Fatalities totalement dingues et violentes dans Mortal Kombat 1. Nous en avons encore eu un exemple avec la bande-annonce diffusée dans le cadre de l'ONL 2023 centrée sur les dirigeants de l'Outre-Monde, dont la belle et redoutable Sindel. Il reste encore des Kombattants à découvrir, mais Warner Bros. Games a diffusé ce mardi une vidéo promotionnelle d'un tout autre genre, baptisée It's In Our Blood et réalisée en live-action, qui pour le coup ne met pas en scène d'hémoglobine même à la fin lorsque quelques séquences de jeu sont montrées, puisqu'il faut bien pouvoir passer à la TV.

En guise de visage connu à offrir au public, c'est l'acteur et ancien catcheur Dave Bautista qui a été choisi, lui qui joue Drax dans les différents films Les Gardiens de la Galaxie et autres projets du MCU, et que nous reverrons dans Dune : Deuxième Partie l'année prochaine. La vidéo est toute simple, avec ce dernier répétant « Mortal Kombat » aux gens en ville et les appelant à se battre, les yeux brillants tel Liu Kang, avec quelques effets spéciaux au passage. Elle rappellera aux plus anciens la pub pour le tout premier Mortal Kombat où un jeune criait justement le nom du jeu avant d'être rejoint par de nombreux autres. Et évidemment, Techno Syndrome résonne !

Si vous attendez impatiemment Mortal Kombat 1, sa sortie est pour rappel prévue pour le 19 septembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 51,99 €.

