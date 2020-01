Mortal Kombat 11 : le Joker tabasse ses ennemis avec le sourire dans une première vidéo de gameplay

Ed Boon et NetherRealm Studios nous l'avaient promis il y a quelques heures, une première vidéo de gameplay en compagnie du Joker vient de faire son apparition, et elle est à découvrir juste ici :

Sans surprise, l'ennemi juré de Batman se bat ici avec une canne et un long couteau, mais le Joker se sert également de quelques accessoires plus humoristiques comme des gants de boxe, des boîtes explosives et même une poupée de Batou tirant quelques balles ou des fusées. Et bien évidemment, la bande-annonce nous montre une Fatality, toujours aussi violente et sanglante.

Le Joker sera disponible dans Mortal Kombat 11 à partir du 28 janvier prochain pour les possesseurs du Kombat Pass, et le 4 février pour les autres joueurs sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Viendra ensuite Spawn, attendu à la mi-mars 2020.

