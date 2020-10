Mortal Kombat 11 Ultimate : Rambo nous donne une leçon de survie dans sa bande-annonce de gameplay

Depuis l'annonce de Mortal Kombat 11 Ultimate sur la génération actuelle et la next-gen, ainsi que du Kombat Pack 2, NetherRealm Studios et Warner Bros. Games s'attèlent à nous présenter les trois combattants qui seront ajoutés au jeu. Après un gros focus sur Rain qui a bénéficié de sa bande-annonce de gameplay et d'un trailer narré par Johnny Cage revenant rapidement sur son histoire, c'est au tour de l'invité du lot de nous montrer de quoi il est fait, le légendaire Rambo !

Avec son couteau, le célèbre personnage de cinéma campé par Sylvester Stallone, qui lui prêtera à nouveau ses traits et sa voix, déchaîne ses coups bien terre à terre, et néanmoins fort efficaces. Il sera aussi capable de dégainer son arme à feu et faire usage de son arc pour achever son adversaire, en plus de quelques pièges. Par ailleurs, plusieurs skins permettront de lui faire prendre son apparence de Rambo, Rambo 2 : La Mission et Rambo III.

John J. Rambo, l'ancien soldat des Forces Spéciales, débarque dans l'univers de Mortal Kombat avec ses talents de kombattant uniques. Il est équipé de son couteau de survie emblématique pour le kombat au corps à corps et de son arc à poulies pour les cibles à distance. En tant qu'expert du kombat à mains nues, Rambo attaque ses ennemis grâce à des prises redoutables et utilise des pièges pour garder une longueur d'avance sur ses adversaires. Il peut également compter sur sa force brute pour terrasser les kombattants qui se dressent sur sa route.

Nous pourrons prendre en mains cette machine de guerre à compter du 17 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch, PC et Stadia. S'il vous donne envie de craquer pour Mortal Kombat 11 Ultimate, sachez qu'une édition D1 steelbook est en précommande à 59,99 € sur Amazon.