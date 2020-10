Mortal Kombat 11 Ultimate : une nouvelle édition annoncée, la PS5 et la Xbox Series X et S dans le viseur, et Rambo de sortie !

Cela fait quelques jours que le grand Ed Boon tease quelque chose de gros concernant Mortal Kombat 11. L’éditeur Warner Bros. Games passe la seconde et dévoile une toute nouvelle édition explosive, Mortal Kombat 11 Ultimate. Premier point à prendre en compte, la firme annonce non pas un, ni deux, mais trois nouveaux personnages jouables. Qui ? La convoitée Mileena, le terrible Rain, et le puissant Rambo, interprete par Sylvester Stallone.

En outre, sachez que le titre s'invitera sur PS5, Xbox Series X et S. Pour les personnes qui possèdent déjà le jeu, la transition d'une plateforme à une autre se fera gratuitement. Mais au lieu de palabrer pendant des heures, laissons le geant s'exprime.

Une expérience Mortal Kombat 11 ultime – deux Campagnes Histoire acclamées par la critique plongeant les joueurs dans une aventure aux frontières du temps, dans la pure lignée de la saga épique de Mortal Kombat, avec 37 personnages jouables.



– deux Campagnes Histoire acclamées par la critique plongeant les joueurs dans une aventure aux frontières du temps, dans la pure lignée de la saga épique de Mortal Kombat, avec 37 personnages jouables. Le Kombat Pack 2 – de tout nouveaux combattants dont Mileena, clone hybride mi-édenien, mi-tarkatan de Kitana ; Rain, le demi-dieu édenien royal ; et Rambo, le soldat des Forces Spéciales emblématique ayant la voix et les traits de l'acteur Sylvester Stallone.

– de tout nouveaux combattants dont Mileena, clone hybride mi-édenien, mi-tarkatan de Kitana ; Rain, le demi-dieu édenien royal ; et Rambo, le soldat des Forces Spéciales emblématique ayant la voix et les traits de l'acteur Sylvester Stallone. L'extension Mortal Kombat 11: Aftermath – contient la première extension Histoire de la franchise, trois personnages jouables (Fujin, Sheeva et RoboCop) et 10 skins de personnages supplémentaires.

Le Kombat Pack 1 – comprend six personnages jouables (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, le Joker, Terminator T-800 et Spawn) ainsi que 25 skins de personnages supplémentaires.

– contient la première extension Histoire de la franchise, trois personnages jouables (Fujin, Sheeva et RoboCop) et 10 skins de personnages supplémentaires. Le Kombat Pack 1 – comprend six personnages jouables (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, le Joker, Terminator T-800 et Spawn) ainsi que 25 skins de personnages supplémentaires. Mortal Kombat 11 – remplit de fonctionnalités et de modes pour tous les joueurs, dont la Campagne Histoire, le système de variation personnalisées, les Stage Fatalities, les Friendships, le jeu en ligne, le mode Tours du Temps, le Tutoriel, la Krypte, la Ligue de Kombat, les combattants klassiques ainsi que des personnages inédits de la franchise, tous équipés de Fatalities uniques aux images gores.

– remplit de fonctionnalités et de modes pour tous les joueurs, dont la Campagne Histoire, le système de variation personnalisées, les Stage Fatalities, les Friendships, le jeu en ligne, le mode Tours du Temps, le Tutoriel, la Krypte, la Ligue de Kombat, les combattants klassiques ainsi que des personnages inédits de la franchise, tous équipés de Fatalities uniques aux images gores. La mise à niveau PS5 disponible – avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et une compatibilité entre les consoles de générations différentes pour certains modes. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS4 et PS4 Pro pourront accéder gratuitement à la mise à niveau PS5. Elle sera disponible à partir du lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate.

avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et une compatibilité entre les consoles de générations différentes pour certains modes. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS4 et PS4 Pro pourront accéder gratuitement à la mise à niveau PS5. Elle sera disponible à partir du lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate. L'activation du Smart Delivery pour Xbox Series X|S – avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et une compatibilité entre les consoles de générations différentes pour certains modes. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 sur les consoles Xbox One pourront accéder gratuitement à la mise à niveau Xbox Series X|S. Elle sera disponible en même temps que le lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate.

– avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et une compatibilité entre les consoles de générations différentes pour certains modes. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 sur les consoles Xbox One pourront accéder gratuitement à la mise à niveau Xbox Series X|S. Elle sera disponible en même temps que le lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate. La prise en charge du Krossplay – permettra aux joueurs PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One de s'affronter sur différentes plateformes dans certains modes.

Chose à prendre en compte :

Les précommandes de Mortal Kombat 11 Ultimate donneront un accès immédiat à Mortal Kombat 11, au Kombat Pack 1 et à l'extension Mortal Kombat 11: Aftermath à l'achat. Les joueurs ayant déjà Mortal Kombat 11 pourront prolonger leur expérience en précommandant le Kombat Pack 2 à partir du 15 octobre. Les détenteurs actuels peuvent également acheter le Kombat Pack 1 ou l'extension Mortal Kombat 11: Aftermath.

Pour finir :

La Kollector's Edition de Mortal Kombat 11 Ultimate est aussi disponible en précommande et contient : Mortal Kombat 11, Le Kombat Pack 1, Le Kombat Pack 2, L'extension Mortal Kombat 11: Aftermath, le buste de Sub-Zero, un boîtier métallique et un magnet exclusifs, un certificat d'authenticité et un DLC exclusif. Les joueurs qui précommandent Mortal Kombat 11 Ultimate et le Kombat Pack 2 recevront le Pack de Skins : Guerriers du Temps au lancement, qui contiendra trois nouveaux skins de personnage, dont : « Noob Saibot : Dark Web », « Liu Kang : HCF » (Halt and Catch Fire) et « Skarlet : Lune de Sang ».





La date de sortie de Mortal Kombat 11 Ultimate est fixée au 17 novembre 2020.