MotoGP 24 : un casque très spécial porté par ce pilote Aprilia ce week-end

Milestone et Dorna Sports ont lancé en mai dernier MotoGP 24, le jeu de course annuel sous licence officielle. Tous les pilotes et les circuits de la saison sont disponibles, que ce soit en MotoGP, Moto2, Moto3 ou MotoE. Mais la collaboration entre les pilotes réels, les développeurs et les joueurs va encore plus loin.

Les studios annoncent que Maverick Viñales, pilote de l'Aprilia Racing Team, portera un casque créé par les joueurs de MotoGP 24 à l'occasion du Grand Prix Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini ce week-end. Les fans du jeu ont en effet proposé différentes créations, réalisées avec l'éditeur de casque du jeu vidéo, c'est Maverick Viñales lui-même qui a choisi le vainqueur. Le pilote Aprilia déclare :

Je suis très heureux de porter ce casque spécial conçu par les fans. Je tiens à les remercier tous pour leurs efforts et leur créativité. Le choix d'un seul design a été très difficile et j'ai hâte de le montrer sur la piste. Je suis fier d'avoir collaboré avec l'équipe MotoGP 24 sur une initiative aussi innovante, renforçant encore le lien avec mes supporters.

MotoGP 24 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le jeu de course à 49,99 € à la Fnac.