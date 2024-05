MotoGP 24 : et boom, le jeu de course est disponible, faisons le point sur les nouveautés

Comme prévu, c'est aujourd'hui qu'est lancé MotoGP 24, le nouveau jeu de course de Milestone et Dorna Sports. Un nouvel opus qui apporte évidemment son lot de nouveautés, l'évolution principale vient cette année du Marché des Pilotes, qui permettra enfin d'avoir des transferts entre deux saisons.

Ce n'est bien sûr par la seule amélioration présente dans MotoGP 24, les développeurs profitent du lancement pour partager une bande-annonce, mais surtout pour faire un gros récapitulatif. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce MotoGP 24 :

Marquant un tournant dans l'histoire de la franchise, MotoGP 24 propose pour la première fois le marché des pilotes, très demandé par la communauté. Dès cette année, des pilotes de toutes les catégories auront la possibilité de changer d'équipe mais aussi de progresser d'une classe à l'autre. Ainsi, les joueurs verront leur équipe évoluer à chaque saison du jeu, ce qui leur permettra de relever de nouveaux défis et de vivre de nouveaux scénarios passionnants chaque année.

Les possibilités sont infinies, puisque l'IA et les joueurs pourront se voir proposer de changer d'équipe en fonction de leurs performances sur la piste. De plus, afin de refléter la dynamique des négociations réelles, les décisions des pilotes gérées par l'IA ne seront pas uniquement basées sur la valeur actuelle des autres motos, mais également sur leurs potentielles évolutions futures. Par exemple, si une équipe de milieu de classement obtient régulièrement des performances satisfaisantes, prouvant qu'elle est sur la bonne voie, elle pourrait être en mesure de signer un coureur de haut niveau bien qu'elle ne soit pas un concurrent immédiat pour le titre. Le marché des pilotes viendra s'ajouter aux moments clés de l'aventure, aux rivalités et au réseau social fictif introduit l'année dernière pour créer un voyage autour des performances et des choix de chaque joueur. Le marché des pilotes suivra et accentuera cette philosophie. L'évolution des rivalités, ainsi que les likes et les réponses sur le réseau social fictif, alimenteront les rumeurs sur d'éventuels transferts futurs. Les joueurs pourront suivre ces développements à travers un menu dédié du mode carrière.

Pour que l'expérience de jeu se rapproche encore plus de la réalité, MotoGP 24 introduit également les MotoGP Stewards. Tout au long du week-end, ils superviseront la course et les éventuelles sessions chronométrées, disciplinant les pilotes et l'IA de la même manière pour leurs comportements sur le circuit. Les joueurs, tout comme l'IA, subiront les conséquences de leurs infractions aux règles. Les sanctions incluront : des avertissements, un tour de pénalité long, des pénalités de temps, l'obligation de céder la position en cas de dépassement déloyal et pourront aller jusqu'à l'annulation des temps de qualification. De plus, une conduite imprudente ne fera qu'attiser les rivalités avec les autres pilotes.

En plus d'une amélioration des aides neurales introduites l'année dernière, Milestone a développé un nouveau système de difficulté adaptative qui aidera considérablement tous les joueurs, des novices aux experts. Cette toute nouvelle solution prend en compte un ensemble de facteurs et de mesures. Tout cela sera effectué en temps réel pour calibrer le niveau des adversaires en fonction des performances des joueurs au fil des courses et des sessions. Elle offre ainsi une expérience de jeu sur mesure en garantissant un rythme de course toujours raisonnable et cohérent entre les concurrents.

La difficulté adaptative permettra à tous les fans de profiter pleinement des améliorations apportées à l'IA et à la physique par l'équipe milanaise. L'IA a été affinée pour reproduire la manière dont les vrais pilotes abordent la course. Les champions confirmés attendront le moment idéal pour lancer l'attaque gagnante, tandis que les débutants essaieront de faire leur preuve sans attendre. En ce qui concerne la physique du jeu, la gestion des phases d'entrée et de sortie de virage a été revue pour offrir un gameplay beaucoup plus tolérant que dans les versions précédentes. Grâce à un système de puissance plus souple, les joueurs peuvent désormais atteindre les limites des possibilités physiques d'une manière plus contrôlée. Cela leur donnera plus d'occasions de montrer leurs talents tout en profitant d'un réalisme maximal. La gestion des pneus a également été modifiée pour garantir que tous les composés soient performants sur chaque circuit, tout en conservant une sensation distincte pour chaque type de pneu.

Côté multijoueur, le Championnat LiveGP vient enrichir l'expérience en ligne de MotoGP 24. Ce nouveau mode multijoueur a été créé pour les joueurs les plus compétitifs appelés à grimper dans le classement général du Championnat en marquant des points lors d'événements dédiés. De plus, le cross-play permettra aux fans de se défier indépendamment de leur plateforme et de la génération de leur console et ce dès le premier jour. Hors ligne, l'écran partagé pour 2 joueurs est disponible en local sur les versions PlayStation, Xbox et Steam.

Pour finir, MotoGP 24 libère la créativité des joueurs grâce à quatre éditeurs puissants pour les casques, les autocollants, les numéros de course et les patchs arrières, avec la possibilité de partager les créations en ligne sur différentes plateformes.