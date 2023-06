MotoGP 23 : le jeu de course annuel lancé en vidéo

Cette année encore, Milestone propose de se plonger corps et âme dans le monde de la MotoGP avec un nouveau jeu de course sous licence officielle. MotoGP 23 débarque aujourd'hui sur ordinateurs et consoles de salon, alors bien évidemment, les développeurs partagent une bande-annonce de lancement :

MotoGP 23 inclut les contenus officiels de la saison actuelle pour les catégories MotoGP, Moto2, Moto3 et même MotoE, avec un système d'aide neurale pour aider les débutants à maîtriser le gameplay, notamment l'accélération, le freinage et la maniabilité. Un mode Carrière débutant à la fin du championnat Moto3 est là pour nous faire vivre une montée jusqu'aux sommets avec le calendrier officiel, tandis que les Tournants Décisifs seront là pour proposer de petits scénarios influant sur le parcours professionnel des pilotes. Milestone précise que le Grand Prix du Kazakhstan sera bien dans le jeu malgré son annulation dans la vraie compétition, que le mode flag-to-flag et le multijoueur (local ou en ligne) ne sont pas disponibles sur Switch et que le cross-play est réservé aux PlayStation et Xbox.

Vous pouvez retrouver MotoGP 23 en Day One Edition à 46,89 € sur Amazon.