MotoGP 23 : le jeu de course annuel officialisé en vidéo avec ses nouveautés

Cette année encore, Milestone va lancer un nouveau jeu de course sous licence officielle MotoGP. Le nouvel épisode vient d'être officialisé aujourd'hui avec une première bande-annonce, mais le studio italien profite également de l'occasion pour dévoiler quelques points clés de cet opus.

MotoGP 23 arrivera en juin prochain sur ordinateurs et consoles, et il permettra bien évidemment d'enfourcher les motos des catégories MotoGP, Moto2, Moto3 et même MotoE sur les circuits et avec les pilotes officiels de la saison qui vient tout juste de débuter. Bien sûr, Milestone va améliorer plusieurs points et rajouter du contenu inédit par rapport aux précédents volets, le développeur détaille tout cela :

Parmi les nouveautés les plus importantes que proposera MotoGP 23 on retrouvera le mode carrière retravaillé, conçu pour offrir aux joueurs la liberté de façonner leur propre aventure afin de devenir une véritable légende de la moto. En effet, la mise en place d'étapes cruciales affectera leurs plans de carrière qui se basent sur leurs performances accomplies et les différentes décisions prises. Alors qu'ils débuteront en fin de saison de Moto3, il sera possible d'accélérer et de passer à travers les différentes classes en fonction des résultats obtenus. Cependant, trouver un contrat ne sera pas chose aisée, car chacune des équipes possédera seulement deux emplacements et il leur faudra affronter les pilotes officiels afin de prendre leur place. De plus le développement de la moto sera important notamment durant les tests saisonniers, à travers des défis dédiés qui accéléreront leur évolution. Autre point clé, cette année les rivalités ne seront pas présentes que sur le circuit. En effet, pour la première fois dans la série, MotoGP 23 proposera également un réseau social afin d'interagir avec les coureurs, les équipes et les constructeurs. Ainsi, comme dans la vraie vie, cela sera l'endroit parfait pour se faire des amis, mais aussi pour importuner ses rivaux. En fonction de leurs interactions, l'IA des autres coureurs agira différemment pendant les courses.

Deux nouvelles fonctionnalités énormément demandées par la communauté emmèneront la simulation à un niveau de réalisme supérieur. La première, la météo dynamique demandera aux joueurs beaucoup de talents et de stratégie. La course deviendra ainsi une course Flag-to-Flag*, avec la possibilité de revenir au garage afin de changer de véhicules pour gagner un avantage stratégique. L'IA avancée apportera enfin plus de cohérence aux comportements des coureurs sur le circuit, afin de se rapprocher au maximum de leur véritable style de conduite. Chacun possédera une personnalité unique qui affectera directement leurs actions.

Afin de satisfaire les besoins des nouveaux joueurs, mais aussi des plus expérimentés, de nouvelles aides à la conduite pour les freins, l'accélération et la prise en main seront proposées. Cela offrira une expérience de jeu qui sera à la fois approchable et ambitieuse pour que tout le monde, quel que soit son niveau, puisse ressentir les sensations du véritable MotoGP. De plus, la MotoGP Academy sera de retour et aidera les joueurs dans leur apprentissage des bases, ou alors afin de parfaire leur style à l'aide de sessions d'entraînement dédiées.

MotoGP 23 bénéficiera également de nombreuses options multijoueurs, en ligne, mais également hors-ligne. Pour la première fois, le cross-play** sera disponible pour tous les joueurs, peu importe leur plateforme, tandis que le nouveau mode Ranked Races assurera des affrontements équitables entre coureurs de même rang. Le mode multijoueur local à 2 et en écran partagé* est de retour afin d'affronter son ami directement depuis le canapé.

Enfin, l'éditeur graphique de casques, des autocollants, des numéros de course et des écussons présents à l'arrière du pantalon permettra aux joueurs de se mettre en valeur.

*Flag-to-Flag et le mode multijoueur en écran partagé ne sont pas disponibles sur Nintendo Switch

**Le cross-play n'est pas proposé sur les versions Nintendo Switch et PC.