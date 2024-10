MOUSE: P.I. For Hire, une grosse annonce pour les joueurs consoles

Depuis quelques années, Fumi Games développe MOUSE: P.I. for Hire, un FPS rétro inspiré des cartoons de Disney des années 30, auparavant connu sous le nom de MOUSE. Un jeu attendu l'année prochaine sur PC, mais lors du Xbox Partner Showcase, nous avons eu droit à une grosse annonce.

MOUSE: P.I. for Hire est désormais attendu sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, des versions consoles qui sortiront aux côtés de la version PC en 2025. Le jeu suivra pour rappel Jack Pepper, un détective privé et héros de guerre qui explore les bas-fonds de Sourisville pour retrouver une demoiselle en détresse, un début d'aventure un peu cliché qui l'incitera à affronter le crime. Les joueurs pourront utiliser diverses armes à améliorer et à combiner dans une ambiance de cartoon et de polar.

