MOUSE: P.I. For Hire, le FPS à l'esthétique cartoon des années 30 sort les gros calibres dans sa nouvelle bande-annonce

c'est une autre souris dont l'aventure vidéoludique nous intéresse à présent. En avril dernier, nous vous avions présenté MOUSE, un FPS développé par le studio polonais Fumi Games puisant clairement ses inspirations dans le genre film noir et les cartoons des années 30, un style en vogue depuis le succès de Cuphead. Ces derniers jours, les développeurs et l'éditeur PlaySide Publishing ont redonné des nouvelles du projet, qu'il faudra désormais appeler MOUSE: P.I. For Hire, de son nom complet, le terme « P.I. » signifiant « private investigator », soit un détective privé.

Outre ce changement, une nouvelle bande-annonce met donc en avant P.I. Pepper, le protagoniste de l'aventure, en train de dézinguer divers ennemis à l'aide de son arsenal constitué notamment du Mauser et du Turpentine. Différents lieux sont également mis en avant :

Marina - Le port de Mouseburg et district des docks. Elle a connu une meilleure situation économique ;

- Les marécages de Mouseburg. Attention à ce qui se cache sous la surface ! Égouts - Un vaste système souterrain de tunnels de métro et d'égouts, abritant le réseau de transport d'alcool de contrebande de Mouseburg.

Par ailleurs, il est d'ores et déjà possible d'ajouter MOUSE: P.I. For Hire à votre liste de souhaits sur Steam, où il sortira en 2025. En revanche, le site officiel a désormais été modifié et il n'est plus fait mention de versions consoles. Vous pouvez retrouver quelques visuels inédits et concept arts tout en noir et blanc en page suivante.

