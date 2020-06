My Friend Pedro : la banane se décline en vêtements et en pin's

Insert Coin s'est déjà fait une belle réputation chez les joueurs avec ses collections de vêtements et accessoires tirées de licences vidéoludiques comme Cuphead ou encore Metal Gear Solid. Le fabricant est de retour cette semaine avec plusieurs produits inspirés de My Friend Pedro.

Le jeu de Devolver Digital et DeadToast Entertainment est pour rappel un shooter en 2,5D décalé, qui suit un personnage capable de ralentir le temps pour effectuer des tirs impressionnants, et il est guidé par une banane, c'est elle qui est à l'honneur chez Insert Coin avec une veste plutôt sobre, un tee-shirt jaune amusant et un pin's qui séduira les fans du jeu. Ces produits sont en précommande sur le site d'Insert Coin, à condition d'y mettre le prix : 83,99 € la veste, 28,79 € le tee-shirt et 9,59 € le pin's, rien que ça.

Pour rappel, My Friend Pedro est disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

