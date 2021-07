My Friend Pedro: Ripe for Revenge, un jeu mobile gratuit et toujours aussi déjanté annoncé sur iOS et Android

Dans le catalogue décidément très varié de Devolver Digital, il y a notamment My Friend Pedro, un shooter acrobatique en vue de côté. DeadToast veut amener la licence vers de nouveaux horizons et vient d'annoncer un jeu mobile dans le même univers baptisé My Friend Pedro: Ripe for Revenge.

Le gameplay sera sensiblement le même, pour de l'action explosive, des ralentis, du sang et des bananes, mais avec une esthétique encore plus cartoon. Il y aura un total de 37 niveaux où l'objectif sera d'obtenir le meilleur score, en vue de côté à pied, mais aussi en vue de derrière à moto ou en planche à roulettes. Les plus investis pourront même s'essayer à un mode spécial baptisé Ruée de Sang.

La meilleure nouvelle, c'est que My Friend Pedro: Ripe for Revenge sera gratuit sur l'App Store et le Google Play Store, avec tout de même des achats in-app. La date de sortie du free-to-play est dès à présent calée au 5 août prochain.

