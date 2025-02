Shotgun Cop Man : le créateur de My Friend Pedro dévoile son nouveau jeu déjanté

Six longues années après My Friend Pedro, DeadToast Entertainment est de retour pour présenter son nouveau jeu, encore une fois édité par Devolver Digital. Il s'agira une nouvelle fois de sauter et de tirer, mais le titre s'inspire davantage des jeux de plateforme à la Super Meat Boy, voici la première bande-annonce de Shotgun Cop Man :

Shotgun Cop Man nous permettra d'incarner un policier qui descend en Enfer avec une mission simple : arrêter Satan, rien que ça. Présenté comme un precision platformer, le titre offrira un arsenal varié d'armes, qui permettront d'éliminer les démons, mais également de se déplacer dans les environnements pour sauter, lancer ou se propulser dans les airs. En plus d'une campagne « conçue à la main », les joueurs pourront prolonger la souffrance avec les modes Aucun Dommage et Speedrun. Comme si cela ne suffisait pas, le titre accueillera des niveaux créés par la communauté.

Shotgun Cop Man sortira en 2025 sur PC et Nintendo Switch uniquement, c'était déjà le cas de My Friend Pedro (par la suite porté sur Xbox One et PS4, il a même eu droit à une déclinaison sur mobiles). Les joueurs les plus impatients peuvent déjà découvrir une démo avec 17 niveaux sur Steam. Sinon, vous pouvez retrouver My Friend Pedro à partir de 4,19 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

