My Friend Pedro : la version PS4 officialisée et datée en vidéo

Développé par un seul homme du studio DeadToast Entertainment, My Friend Pedro est sorti l'été dernier sur PC et Nintendo Switch. Le titre avait alors rencontré un joli succès commercial, avec plus de 250 000 exemplaires écoulés pendant la dizaine de jours suivant le lancement sur ces deux plateformes. Et comme le laissaient penser les rumeurs, le titre va très prochainement débarquer sur PlayStation 4.

C'est au travers d'une nouvelle bande-annonce publiée sur la chaîne YouTube de PlayStation que Devolver Digital et DeadToast Entertainment ont officialisé la bonne nouvelle. La date de sortie de My Friend Pedro est fixée au 2 avril sur PS4, soit dans quelques jours seulement, et ce portage inclura le contenu additionnel Code Yellow, qui était de toute façon gratuit sur PC et Switch. Il ajoute pour rappel 14 modificateurs pour changer les réglages du jeu, permettant par exemple d'avoir des munitions infinies ou des ennemis mourant en une balle seulement.

My Friend Pedro est pour rappel un jeu d'action et de tir en vue de côté, le but est d'éliminer les ennemis avec classe, en activant le ralenti ou en faisait ricocher les balles sur diverses surfaces.

