Nacon dévoile un micro streaming et une manette Camouflage pour PS4

Nacon profite de ce début de semaine pour dévoiler deux nouveaux périphériques à destination des joueurs sur PlayStation 4, à savoir un microphone et une manette avec une skin camouflage.

Le Streaming Microphone est ainsi doté d'une capsule cardioïde pour capter les sons directionnels, embarque un convertisseur analogique/numérique ADC et peut enregistrer en 16 bits/48 KHz. Côté design, le Streaming Microphone lorgne évidemment vers le bleu avec du rétroéclairage et est livré avec un trépied métallique et une bonnette.

La Wired Compact Controller n'est quant à elle pas nouvelle dans le catalogue de Nacon, les précédentes versions se sont écoulées à plus d'un million d'exemplaires, mais la manette est cette fois de retour avec un coloris Camouflage. Pour le reste, rien de neuf, nous retrouvons des sticks symétriques, un pavé tactile, un port Jack 3.5, des moteurs de vibration et un revêtement soft touch.

Le Streaming Microphone est vendu 79,99 €, tandis que la Wired Compact Controller Camouflage coûte 39,99 €, et les deux périphériques sont déjà disponibles chez les revendeurs habituels.