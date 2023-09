Nacon fait encore sa Revolution avec une manette PS5 haut de gamme

Le constructeur Nacon continue d'agrandir son catalogue de périphériques pour gamers, et il dévoile aujourd'hui la Revolution 5 Pro. Si vous connaissez Nacon, vous savez déjà qu'il s'agit d'une nouvelle manette, et ce modèle est pensé pour les PC, PlayStation 4 et PS5 avec « une technologie de pointe ».

Nacon n'y va pas quatre chemins, il partage une courte vidéo de présentation et déclare :

La Revolution 5 Pro est l'aboutissement d'années de recherche et d’échanges constants avec les joueurs, amateurs et professionnels, sur les précédentes manettes Nacon. Le résultat se concrétise en une manette unique en matière de design, d'ergonomie, de confort, de précision et d'innovation technologique. Parmi les nouveautés, la technologie Hall Effect offre une plus grande précision aux joysticks et aux gâchettes ainsi qu'une très longue durée de vie. L’intégralité de la manette a également été conçue dans un souci de responsabilité environnementale. La possibilité de réparer et de remplacer des composants clés était une condition préalable lors de la phase de conception initiale. Compatible PS5, PS4 et PC, utilisable sans fil ou en mode filaire, la Revolution 5 Pro sous licence officielle sera l'alliée parfaite des joueurs compétitifs en recherche de performances élevées. En plus d'être entièrement personnalisable pour s’adapter à chaque joueur, la manette peut être utilisée pendant plus de 10 heures avant d'être rechargée. Autre avantage pour les joueurs : elle peut être connectée aux casques sans fil via Bluetooth et aux casques filaires via une prise jack au format 3,5 mm. Technologie Hall Effect magnétique : joysticks et gâchettes bénéficiant d'une précision et d'une durabilité grandement accrues grâce à un effet magnétique, évitant le « joystick drift ».

Yannick Allaert, directeur de la division Accessoires chez Nacon, commente :

Ce nouveau modèle de la gamme Revolution est le fruit de plusieurs années de développement et de la passion de Nacon pour le gaming. Nous voulions créer la meilleure manette possible, une manette qui donnerait un avantage certain aux joueurs. La Revolution 5 Pro combine le meilleur de notre expertise, de l'innovation technologique et de l'ergonomie. Je tiens à remercier Sony Interactive Entertainment, notre partenaire de longue date, qui nous a permis de développer ce produit de la meilleure façon possible.

La manette Revolution 5 Pro de Nacon sera disponible dans le courant du mois d'octobre 2023, contre 229,90 €. Vous pouvez également retrouver la Revolution Unlimited Pro à partir de 103,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.