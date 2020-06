Namco Museum Archives : date de sortie et trailers en fuite pour deux nouvelles compilations de jeux rétro

Les compilations de jeux rétro sont légion : il en existe sur toutes les plateformes, et venant de la majorité des éditeurs ayant été actifs durant la grande ère des bornes d'arcade. Bandai Namco avait ainsi sorti un Namco Museum en 2017 sur Switch, avec Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Galaga '88, The Tower of Druage, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, Sky Kid, Splatterhouse, Tank Force et Pac-Man VS.

Tout porte désormais à croire que le projet va être retravaillé pour une sortie sur de nouvelles plateformes. Le Microsoft Store liste en effet deux compilations à venir sur Xbox One, et potentiellement sur PC, PS4, Xbox One et même Switch : Namco Museum Archives Volume 1 et Namco Museum Archives Volume 2. Elles comprendraient toutes deux dix titres classiques, dont certains jamais parus en Occident, et un bonus.

Namco Museum Archives Volume 1

Galaxian

Pac-Man

Xevious

Mappy

Dig Dug

The Tower of Druaga

Sky Kid, Dragon Buster

Dragon Spirit: The New Legend

Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

Bonus : une version NES stylisée de Pac-Man Championship Edition

Namco Museum Archives Volume 2

Galaga

Battle City

Pac-Land

Dig Dug II

Super Xevious

Mappy-Land

Legacy of the Wizard

Rolling Thunder

Dragon Buster II

Mendel Palace

Bonus : une version NES stylisée de Gaplus

Les deux projets seraient développés par B. B. Studios, et profiteraient de fonctionnalités inédites comme une sauvegarde pour interrompre une partie à tout moment et un replay pour recommencer une action à la dernière minute. Leur date de sortie serait calée au 17 juin 2020, au moins au format numérique. Des bandes-annonces peuvent déjà être retrouvées sur les pages des produits.

Les compilations ne sortent dans tous les cas pas de nul part : elles reprennent en grande partie le contenu de Namcot Collection, un coffret numérique et physique sur Switch regroupant globalement les mêmes jeux rétro, pour une sortie le 18 juin 2020 au Japon.