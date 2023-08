Naruto to Boruto: Shinobi Striker, la déesse lapine Kaguya et ses jutsus dimensionnels lancés en vidéo, les 5 ans du jeu célébrés

Même si nous savons désormais quand Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sera disponible, cela ne va pas empêcher Bandai Namco de continuer à soutenir Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Nous savons en effet depuis le printemps qu'un septième Season Pass sera mis en vente à l'avenir, faisant suite à l'actuel Chronicle permettant entre autres d'utiliser avec notre avatar les techniques des trois personnages ajoutés pour tous les joueurs en parallèle : Minato Namikaze (Réincarnation), Obito Uchiha (réceptacle de Jūbi) et Kaguya Ōtsutsuki. Et justement, cette dernière a récemment été ajoutée au jeu.

Le Pack d'entraînement de maître n°36 est donc disponible au prix de 3,99 € comme les précédents ou dans le Season Pass 6 vendu 9,99 €. Il inclut l'Attaque de Vide des Quatre-Vingt Dieux (Yasogami Kūgeki), la Lame des Conjurés : Os et Cendre (Tomogoroshi no Haikotsu), la technique de substitution Yomotsu Hirasaka et la Technique secrète Ame no Minaka. En plus de ça, les volumes 3 et 4 du DLC Extra Ninjutsu ont également été dévoilés. Au programme, ce sont des techniques des deuxièmes Mizukage et Tsuchikage qui ont donc fait leur arrivée. Nous avons d'un côté les Brumes du Tyran (Jōki Bōi) et de l'autre le Détachement du Monde Primitif (Jinton: Genkai Hakuri no Jutsu). Deux autres restent encore à venir dans les prochains mois.

Apprenez un nouveau Ninjutsu et une Technique secrète de Kaguya Ōtsutsuki ! Ninjutsu #1 - Yasogami Kūgeki Un Ninjutsu qui permet à l'utilisateur d'attaquer avec un barrage de poings géants en collectant le chakra dans sa paume et en le relâchant. Après avoir frappé, lancez des attaques supplémentaires en appuyant sur le bouton à plusieurs reprises ! Ninjutsu #2 - Tomogoroshi no Haikotsu Un jutsu qui libère des os de cendre de la main de l'utilisateur pour attaquer. Les cibles touchées par cette technique subiront des dégâts continus. Si l'attaque manque l'ennemi, elle peut passer dans une autre dimension, réapparaissant pour chercher la cible une fois de plus ! Jutsu de substitution - Yomotsu Hirasaka Un jutsu qui permet aux utilisateurs de voyager librement à travers une faille dans l'espace-temps. Après avoir évité une attaque ennemie, permet temporairement à l'utilisateur de traverser le terrain dans une dimension séparée, avant de réapparaître dans un emplacement parallèle à volonté ! Technique secrète - Ame no Minaka Une technique qui téléporte l'utilisateur et les ennemis à proximité dans une dimension séparée. Lorsqu'elle est active, la défense et la vitesse de l'utilisateur sont augmentées, certaines attaques ne le repousseront plus et son attaque normale est remplacée par une spéciale qui correspond à la dimension actuelle ! En appuyant sur le bouton de ninjutsu, vous pouvez basculer entre les dimensions de glace et de lave !

Le jeu célèbre également ses 5 ans avec diverses opérations comme montré en fin de vidéo, dont des équipements et évènements temporaires. Une vidéo spéciale avait même été diffusée.

Enfin, une collaboration avec Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections permet pour toute précommande d'obtenir le tee-shirt Nanashi et la tenue Merz.

