Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Mei Terumi manipule les éléments en vidéo à l'occasion de sa sortie

Chaque mois, c'est la même rengaine, Naruto to Boruto: Shinobi Striker accueille un personnage de plus dans son roster. Après Gaï Maito fin janvier, nous avions appris dans les pages du Weekly Shonen Jump que Mei Terumi serait la prochaine à y passer.

La cinquième Mizukage a donc eu droit à une courte vidéo de 15 secondes pour mettre en avant ses techniques Suiton, Futton et Yōton. Comme à chaque fois, son obtention est gratuite et vous pourrez vous procurer d'ici quelques heures le Master Character Training Pack permettant d'apprendre ses coups et arborer son apparence avec votre avatar, vendu 3,99 €. Le mois prochain marquera l'arrivée du dernier personnage en DLC et sans nul doute la fin du suivi régulier de Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

De toute manière, avec le retour en force de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, les fans de la saga auront vite fait le choix.