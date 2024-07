NBA 2K25 officialisé et daté, une légende du dunk sur l'édition Hall of Fame

Cette année encore, 2K Games et Visual Concepts vont sortir un nouveau jeu de basketball sous licence officielle. Les studios dévoilent aujourd'hui NBA 2K25, qui sera décliné en trois éditions, mettant à l'honneur des stars très appréciées des joueurs, avec notamment Jayson Tatum sur la jaquette de l'édition standard :

L'édition All-Star de NBA 2K25 affichera deux personnes, avec encore une fois l'ailier des Celtics de Boston, mais également A’ja Wilson, ailière des Aces de Las Vegas. Enfin, l'édition Hall of Fame mettra en avant Vince Carter, légende des Nets du New Jersey et du Magic d'Orlando, qui a même remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Enfin, sachez qu'une édition WNBA, avec le même contenu que l'édition standard, sera proposée exclusivement chez GameStop, avec A’ja Wilson sur la jaquette. Voici ce qu'il faut retenir de NBA 2K25 pour le moment :

PROFITEZ DU NBA LEAGUE PASS L'Édition Hall of Fame de NBA 2K25 comprend une grande quantité de contenu bonus supplémentaire, dont un abonnement de 12 mois au NBA League Pass, pour vous permettre d'obtenir votre dose de basket. Profitez de l'action et visionnez tous les matchs de la saison régulièrement en achetant l'Édition Hall of Fame. Consultez les questions fréquentes sur la page League Pass pour en savoir plus sur l'abonnement de 12 mois. C'EST L'HEURE D'Y ALLER Réalisez vos rêves de basketteur dans NBA 2K25, où vous pouvez mener une dynastie dans Ma CARRIÈRE, ou en bâtir une à partir de rien en tant que Manager général dans Ma NBA. La dernière version de la franchise NBA 2K comprend des compétitions d'élite dans plusieurs modes, dont MyTEAM, l'ultime jeu de collection de cartes. Contrôlez vos équipes NBA et WNBA préférées dans Partie rapide et gagnez comme vous l'entendez. RÉCOMPENSES TRENDSETTERS Profitez de contenus supplémentaires en jouant à NBA 2K25 et en remportant les récompenses à durée limitée Trendsetter avant le 17/10. La nouvelle année débute avec des consommables inédits à récupérer, des objets cosmétiques et une carte MyTEAM exceptionnelle avec 15 000 VC, une animation dans le vert Trendsetter, des pièces XP de 2 heures, le lot de cosmétiques Trendsetter, et une carte MyTEAM Jayson Tatum rubis pour étoffer votre collection ! TÊTES D'AFFICHE 2K25 Des qualités athlétiques électrisantes, un palmarès de champion et du talent de niveau MVP sont à l'affiche dans NBA 2K25. Les têtes d'affiche sur la couverture de 2K25 comprennent la légende de la NBA Vince Carter, la double championne des Las Vegas Aces A’ja Wilson et la superstar des Boston Celtics Jayson Tatum, pour faire honneur au passé comme au présent.

Les différentes éditions et bonus de précommande sont détaillés sur le site officiel du jeu. La date de sortie de NBA 2K25 est fixée au 6 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez sinon retrouver NBA 2K24 Édition Kobe Bryant à partir de 9,50 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.